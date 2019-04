Przeciszewski o liście Benedykta XVI: Głównym problemem w Kościele jest narastający kryzys wiary

Benedykt XVI opublikował w niemieckim miesięczniku "Klerusblatt" artykuł "Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego". Papież-senior zwrócił w nim uwagę m.in. na konsekwencje rewolucji seksualnej 1968 r. "Pedofilia została wówczas także zdiagnozowana jako dopuszczalna i właściwa" – napisał.

Benedykt XVI wskazał też, jak zmieniły się praktyki kształcenia księży w wyniku Soboru Watykańskiego, który zakończył się trzy lata przed wybuchem rewolucji seksualnej. "W różnych seminariach ustanowiono kliki homoseksualne, które działały mniej lub bardziej otwarcie i znacząco zmieniły klimat w seminariach" – napisał. Papież-senior przywołał też inne negatywne czynniki mające wpływ na obecny kryzys. Chodzi m.in. o odejście w praktyce nauczania Kościoła od kilku zasadniczych pojęć: od prawa naturalnego, od etyki absolutnej na rzecz etyki sytuacyjnej i od męczeństwa.

W rozmowie z Karolem Gacem Marcin Przeciszewski powiedział, że Benedykt XVI chce wnieść swój wkład do dyskusji dot. przestępstw na tle seksualnym i zwrócić uwagę na zupełnie podstawowe sprawy. – W artykule papież analizuje najpierw czyn rozwiązłości seksualnej, nadużyć, przestępstw. Traktuje to jako bardzo poważną sprawę. Pierwszą przyczyną jest seksualizacja, która zapanowała w świecie Zachodu, w naszej kulturze po ‘68 r. Jednak papież senior odnosi tę sprawę do Kościoła, mówiąc, że ta powszechna seksualizacja miała także bardzo złe skutki w teologii moralnej, przede wszystkim jej relatywizację, że pewne prawdy, które uznawane były za nienaruszalne, obiektywne, są coraz bardziej podważane, relatywizowane. I w tym duchu wychowywane jest w latach 70. pokolenie księży, z którymi zaczął być wielki problem przejawiający się w tych skandalach seksualnych – mówił.

– Druga rzecz, o jakiej mówi Benedykt XVI: że to zło, które w taki sposób się w Kościele zakorzenia, poważnie oddziałuje na przyspieszenie wewnątrz Kościoła pewnego kryzysu wiary poprzez swoją skalę zgorszenia. W związku z tym podstawową tezą tej wypowiedzi papieża jest to, że głównym problemem w Kościele nie są takie czy inne skandale, grzechy czy nadużycia, chociaż są one wielkim problemem i należy to wyeliminować, ale jest nim współcześnie narastający kryzys wiary w samym Kościele, nie tylko w społeczeństwie – wskazywał Marcin Przeciszewski, .