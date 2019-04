Odnaleziono nowe akta ostatniego Żołnierza Wyklętego

"Nasz Dziennik" precyzuje, że chodzi o podręczne akta prokuratorskie ze śledztwa z lat 60. Trafiły one do Archiwum Państwowego w Lublinie. Według pierwotnych informacji z ewidencji akt Prokuratury Wojewódzkiej w Lublinie oraz według ustaleń śledztw IPN, miały one zostać zniszczone. Po ponad 30 latach odnalazły się w archiwum Prokuratury Rejonowej w Puławach.

– To unikalne odkrycie ma wymiar prawie symboliczny, ukazuje w pełni tragiczny los ostatniego Żołnierza Niezłomnego Rzeczypospolitej, będący udziałem całego pokolenia Niezłomnych Patriotów i Żołnierzy, którzy oddali życie, a także pamięć o sobie za wolność Polski – tłumaczy archiwista Tomasz Rodziewicz.