Przymusowe zajęcia z gender w szkole w Rybniku? Przerażeni rodzice reagują, pomaga Ordo Iuris

O "zajęciach z gender" w rybnickiej szkole alarmuje w mediach społecznościowych Tymoteusz Zych, doktor nauk prawnych z Ordo Iuris. Ekspert podkreśla, że Rybnik to jedno z pierwszych miast, gdzie wprowadzono "edukację gender". Dodaje także, że gdy rodzice zaprotestowali przeciwko tym lekcjom, dyrektor placówki powiadomiła ich, że dzieci zostaną przeniesione do innej szkoły. "Takie sytuacje mogą się powtórzyć" – ocenia na Twitterze dr Zych.

"Rodzice którzy sprzeciwili się 'edukacji gender' w rybnickim przedszkolu, obawiają się, że ten eksperyment będzie powtarzany w kolejnych polskich miastach" – pisze prawnik. Jednocześnie informuje o spotkaniu Ordo Iuris z rodzicami w sprawie "lekcji".

Jak podaje katowicki "Gość Niedzielny", wydarzenie odbyło się pod hasłem "Kochamy nasze dzieci i chronimy je". Rodzice zatroskani o dobro dzieci i wątpiący we właściwość "zajęć z gender" wysłuchali wykładu prawnika Ordo Iuris i przedstawiciela Centrum życia i Rodziny. Przedstawili oni sposoby na skuteczne sprzeciwienie się polityce LGBT w szkole. – Tolerancja nie jest już na topie. Teraz się mówi o akceptacji praktyk LGBT – zauważył na spotkaniu Kazimierz Przeszowski z Centrum Życia i Rodziny. Rodzice podpisali na spotkaniu apel do samorządowców, w którym jasno wyrażają sprzeciw wobec "projektu wprowadzania Deklaracji LGBT+ w kolejnych miastach i gminach". Wzywają władze samorządowe do podjęcia "wszelkich możliwych działań zapewniających ochronę dzieci i młodzieży przed demoralizującymi treściami w placówkach oświatowych".

Czytaj także:

Środowiska LGBT domagają się więcej praw. "Chcemy konkretnych deklaracji"