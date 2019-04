"Siedzi babsko za stołem i ma w d...". Ostry komentarz Warzechy o strajku

Chodzi o nagranie z jednej ze szkół w Szczecinku. Widać na nim dwójkę maturzystów, którzy pytają protestującą nauczycielkę, co będzie z ich egzaminami. – Boimy się, każdy z nas ma już plany – argumentuje pierwsza uczennica. – Jeśli nie przystąpimy do matur, mamy rok w plecy – podkreśla drugi uczeń.

Na pytania maturzystów strajkująca nauczycielka nie chce odpowiedzieć. Odsyła ich do minister edukacji, premiera i "wszystkich innych, którzy są za tą sytuację odpowiedzialni" – mówi na nagraniu.

Zachowanie nauczycielki ostro skomentował Łukasz Warzecha. "Siedzi babsko za tym stołem jak jakaś bufetowa i ma w dupie. Po ludzku bym zwyczajnie nie zdzierżył, gdyby tak potraktowano moje dziecko. Jeśli będzie problem z maturami, nauczyciele zrobią sobie sami wielkie kuku" – ocenił publicysta "Do Rzeczy".

Poniedziałek to ósmy dzień protestu w szkołach. Maturzyści proszą nauczycieli, żeby zawiesili strajk, aby mogły się odbyć rady kwalifikacje. To niezbędne, by uczniowie przystąpili w maju do egzaminu dojrzałości.