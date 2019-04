Trzeba być wiernym Kościołowi do końca

Tomasz Rowiński: Jak doszło do tego, że został ksiądz arcybiskup kapłanem? To nie były łatwe czasy?

abp Jan Paweł Lenga: Wychowałem się na sowieckiej Ukrainie, w rodzinie katolickiej. Moja mama była kobietą pobożną, u taty, który przede wszystkim dużo pracował, wyglądało to nieco inaczej. Księży było wtedy niewielu i nieczęsto się ich spotykało. Władza przeszkadzała w praktykowaniu wiary. Jednak mama przekazała mi taki rodzaj może dość pierwotnej pobożności, ale to był fundament. Zadbała też o sakramenty, o chrzest, o pierwszą komunię, także o bierzmowanie, które przyjąłem przed odbyciem obowiązkowej służby wojskowej. Potem ok. 1970 r. pojawił się u nas w Gródku Podolskim, bardziej na stałe, ksiądz. Ludzie się wokół niego zaczęli gromadzić, gromadziła się też młodzież. Również zacząłem chodzić do kościoła, byłem członkiem Róży Różańcowej, potem służyłem do mszy.