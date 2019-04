"Polska nie jest zwykłym krajem”. Premiera "Poland: The Royal Tour"

W poniedziałek wieczorem w Los Angeles odbyła się światowa premiera filmu "Poland: The Royal Tour”. Miała ona miejsce w Samuel Goldwyn Theater, czyli tam, gdzie Amerykańska Akademia Filmowa ogłasza nominacje do Oscarów.

Morawiecki przewodnikiem po Polsce

Jak podkreślał przed pokazem filmu wicepremier prof. Piotr Gliński, dokument ma przybliżyć naszą historię, kulturę i przyrodę. – Tego rodzaju działania pozytywnie wpływają na kształtowanie naszego wizerunku – tłumaczył polityk w rozmowie z dziennikarzami.

W godzinnym odcinku filmu reżyserowanego przez dziennikarza i podróżnika Petera Greenberga, po Polsce oprowadza i opowiada o niej premier Mateusz Morawiecki. – To jest opowieść polskiego premier, wybitnego człowieka, który doszedł do pozycji premiera, ale równocześnie stoi za nim wyjątkowy, ciekawy życiorys – mówił Gliński w Los Angeles.

– Dobry Bóg wykazał się specyficznym poczuciem humoru, prawdopodobnie z tego powodu lokując nas między Niemcami a Rosja. Wieki presji sprawiły, że Polacy są zawsze gotowi walczyć, modlić się, a przy tym mają poczucie humoru – mówił Gliński zapowiadając film. Jak podkreślił dalej wicepremier, Polska jest niezwykłym i zarazem pięknym krajem, który przetrwał pomimo przeciwności i właśnie taki obraz naszego kraju wyłania się z filmu Poland: The Royal Tour".

Premierowy pokaz w Los Angeles jest jednym z trzech, które mają odbyć się w najbliższych dniach w Stanach Zjednoczonych. Od 22 kwietnia film będzie pokazywany ba antenie stacji tworzących amerykańską sieć telewizyjną PBS, a także dostępny będzie w serwisie Amazon Prime Video. Jak zapowiadają twórcy dokumentu, będzie można go obejrzeć również na pokładach samolotów PLL LOT.

"The Royal Tour"’ to seria wyjątkowych filmów dokumentalnych przedstawiająca historię, kulturę i przyrodę najciekawszych państw świata. Poprzednie edycje "The Royal Tour" były zrealizowane m.in. w Izraelu, Meksyku i Jordanii.