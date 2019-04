YouTube oznaczał nagrania z pożaru Notre Dame jako teorie spiskowe

Cały świat obserwował wczoraj, jak katedrę Notre Dame, symbol kultury europejskiej, trawi pożar. Stacje telewizyjne na serwisie YouTube zorganizowały transmisję live z tego wydarzenia. To co budzi zainteresowanie, to sposób w jaki nagrania z pożaru zostały oznaczone.

W zeszłym roku serwis wprowadził nową funkcję pola tekstowego, której celem jest zwalczanie teorii spiskowych. Wprowadzony niedawno mechanizm ma walczyć również z teoriami spiskowymi dotyczącymi zamachów z 11 września 2001 roku. Okazało się, że kłęby dymu widoczne na nagraniach z pożaru katedry Notre Dame zostały omyłkowo oznaczone, jako filmy z 2001 roku, gdy przeprowadzono zamachy terrorystyczne na wieże World Trade Center. Dlatego mechanizm uruchomił specjalny panel pod filmami. "Panele te są uruchamiane algorytmicznie, a nasze systemy czasami wykonują nieprawidłowe połączenie. Wyłączamy te panele dla transmisji związanych z pożarem" – mówi rzecznik YouTube.