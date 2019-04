"Dni Młodych" w Laxton Hall, 14-16 czerwca 2019

Czy pragniesz spotkania z Jezusem? "Zatem wstań, Woła Cię" (Mk 10, 46b-52)

Dlaczego powstał projekt "Dni Młodych"? Ponieważ Młodość jest również projektem na przyszłość oraz początkiem jego realizacji. Poprzez pracę, zdobywane wykształcenie, a w szczególności przez samowychowanie młody człowiek tworzy fundament pod dalszy rozwój swej osobowości, nadając konkretny kształt własnemu życiu. Z tych też powodów powinien on kierować sobą w sposób wolny, świadomy i celowy.

Dni Młodych są odpowiedzią na głęboką potrzebę zrodzoną w sercu człowieka, która pozwoli młodym ludziom zastanowić się nad ich najgłębszymi pragnieniami, umocnić świadomość przynależności do Kościoła, a także spotkać oraz wyznać wspólną wiarę w Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. W tych momentach wielu młodych, idąc za głosem Ducha Świętego, głosem silnym i łagodnym, podejmuje dojrzałe i śmiałe decyzje, które wpływają oraz kształtują przyszły bieg ich projektu na życie. A młodzi szukają Boga, szukają sensu życia, zadają pytania i szukają ostatecznych odpowiedzi: co mam czynić?

Dzisiejsza młodzież, która żyje zanurzona w zsekularyzowanym świecie, często przeżywa wiarę w sferze prywatności. Kiedy młody człowiek odkrywa siebie i to, co cenne, łatwiej mu spoglądać w przyszłość z nadzieją, gdy w tym osobistym projekcie życia dokonuje go z pomocą Boga, który jest najwyższą wartością i kryterium wszelkich wyborów człowieka. Bez Niego cały świat wartości stworzonych traci swą przejrzystość. Zło przedstawia się jako dobro, a dobro zostaje zdyskwalifikowane.

Dlatego wołamy do ciebie „Wstań, Woła Cię" nie tylko zapraszając na spotkanie z Chrystusem, ale do zjednoczenia i głębokiej z Nim zażyłości. Bo tylko On sam może poprowadzić Ciebie dalej do miłości Ojca w Duchu Świętym. A wszędzie tam, gdzie jest Pan, tam i Matka Jego, oblubienica Ducha Bożego. I nie ma w tym projekcie ku przyszłości pewniejszej drogi.