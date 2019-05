Nie żyje Doris Day

Day była prawdziwą gwiazd lat. 50. i 60. w latach 50. i 60. Popularność zdobyła rolami z filmach takich jak "Calamity Jane","Człowiek, który wiedział za dużo" – to właśnie w tej produkcji zaśpiewała słynne "Que sera, sera", czy "Kochaj albo odjedź". Doris Day grała u boku prawdziwych gwiazd. Jej filmowymi partnerami byli m. in. Clark Gable, Cary Grant, Rod Taylor czy Rock Hudson. W sumie zagrała w ok. 40 filmach. Raz była nominowana do Oscara – za rolę w "Telefonie towarzyskim". Day miała szansę na nagrodę dla najlepszej aktorki pierwszopalnowej. Jednocześnie Oscara dostała wykonywana przez nią piosenka "Que sera, sera".

Day była również piosenkarką. Nagrała w swojej karierze niemal 20 albumów. Później zajęła się walką o prawa zwierząt. Założyła w tym celu fundację.

O śmierci gwiazdy poinformowała jej fundacja Doris Day Animal Foundation. Aktorka zmarła w wieku 97. lat w swoim domu w Kalifornii. "Była, jak na swój wiek, w doskonałym zdrowiu fizycznym aż do niedawna, kiedy zachorowała na ostre zapalenie płuc" – czytamy w komunikacie.

