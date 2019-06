Dramatyczne wyznanie legendy metalu. Muzyk choruje na raka

"Zdiagnozowano u mnie raka gardła. To oczywiście coś, co należy szanować i czemu należy stawić czoła - ale wcześniej miałem do czynienia z przeszkodami. Ściśle współpracuję z lekarzami i opracowaliśmy plan leczenia, który ma 90 proc. szans na powodzenie. Leczenie już się rozpoczęło" – napisał Mustaine w oficjalnym oświadczeniu.

Muzyk dodał, że w związku z leczeniem jest zmuszony anulować wszystkie koncerty zaplanowane na ten rok.

Dave Mustaine jest również byłym gitarzystą Metallici. Muzyk dołączył do zespołu w 1982 roku. Rok później został z niego wyrzucony ze względu na uzależnienie od alkoholu. Gitarzysta po tym wydarzeniu założył własny zespół – Megadeth, którego niekwestionowanym liderem pozostaje po dziś dzień. Megadeth wydało do tej pory 15 studyjnych albumów. Ostatni krążek zespołu zatytułowany Dystopia ukazał się w 2016 roku.