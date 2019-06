Mistrz abstrakcji

Na ogół bywa odwrotnie: niejeden deal został przyklepany podczas posiłków, niejeden mistrz uległ namowie mecenasa, który umiał doń trafić przez żołądek. Lub odwrotnie. Tymczasem obiad zjedzony 60 lat temu w ekskluzywnej nowojorskiej restauracji Four Seasons w wieżowcu Seagram – szkło, brąz, 38 pięter, no, cudo, no, ikona architektury lat 50. ubiegłego wieku zaprojektowana przez Miesa van der Rohego – zaowocował… odmową współpracy.