Ojciec komisarza Montalbano

Pamiętam, że kiedy pierwszy raz trafiła w moje ręce książka Andrei Camilleriego „Miesiąc z komisarzem Montalbano”, nie miałem pojęcia, co to za pisarz ani co to za książka. Z trudem przypominam sobie nawet, skąd się ona wzięła w moim plecaku w czasie którejś z wakacyjnych włóczęg. Akurat to, że książka ta była moją towarzyszką podczas jakiejś włóczęgi, zapewne w połowie pierwszej dekady obecnego stulecia, pamiętam dość dobrze.