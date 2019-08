Maria Peszek wyżaliła się Onetowi. Bo źle żyje jej się w Polsce

To znak, że pewnie nowa płyta na horyzoncie i trzeba o sobie jakoś przypomnieć. A jak wiadomo, sprawdzone sposoby są najlepsze. I przewidywalne do bólu.

I tak oto pani Peszek mówi, że ma awersję do wspólnot, no chyba że jest to wspólnota LGBT, wtedy spoko. Mówi też, że jest pacyfistką, i uważa, że "nie ma takiej idei, dla której warto poświęcić życie", no chyba że chodzi o eutanazję, wtedy jak najbardziej okej. Potem opowiada, że czuje się patriotką i nie jest jej obojętne, "jak wygląda ten kraj". Po czym dodaje, że "jest to jedna z najciemniejszych ojczyzn, jaką można sobie wylosować".

Wylosować to sobie można miejsce w samolocie. Do czego panią Peszek bardzo zachęcamy. I jej będzie lżej, i w ojczyźnie jaśniej.