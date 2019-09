Świnia by się wyrzygała

Były czasy, że o obszernej recenzji ze swojej książki na łamach „Gazety Wyborczej” marzył każdy polski pisarz. Kto wie, może i Paweł Lisicki byłby zadowolony, gdyby doczekały się takiej niektóre jego przemilczane tytuły, nie debiutanckie wszak, bo po tym, jak Czesław Miłosz nazwał go najwybitniejszym polskim eseistą metafizycznym, sam Michnik mizdrzył się do niego, cukrując jego zgoła niepoprawne politycznie teksty i wypowiedzi. No, ale działo się to w tamtym, innym świecie.