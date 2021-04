"Jezu, syneczku mój". Posłuchaj poruszającej pieśni

Prezentowany utwór jest modlitewną medytacją na Wielki Piątek. Stanowi on opracowaniem II części Koncertu fortepianowego G-dur M. Ravela - Adagio assai. Pieśń wykonała Barbara Ewa Pospieszalska. Tekst jest z kolei autorstwa księdza, który miał życzenie, pozostać anonimowy.

Wielki Piątek – dzień męki Chrystusa

Wielki Piątek to jeden z najważniejszych dni w kalendarzu Kościoła katolickiego.Tradycja obchodów Wielkiego Piątku sięga starożytnej Jerozolimy, wówczas gromadzono się w miejscach męki Chrystusa, aby adorować przedmioty związane z Jego śmiercią. W Rzymie, według kronik, tradycja czczenia Wielkiego Piątku pojawiała się w VII wieku i powoli rozprzestrzeniała się na całą Europę. Obecny kształt liturgii Wielkiego Piątku jest owocem reformy liturgicznej po Soborze Watykańskim II. Tego dnia w kościołach odprawiana jest liturgia Męki Pańskiej – zwykle odczytywana jest z podziałem na role, a na ulicach wielu miast odprawiana jest Droga Krzyżowa. Uroczystości Wielkiego Piątku skupione są na upamiętnieniu pojmania Chrystusa, jego męki i śmierci.

Głównym elementem liturgii jest adoracja Krzyża – po ostatniej części liturgii – procesji do Grobu Pańskiego, adoracja Krzyża w wielu kościołach trwa całą noc. W Wielki Piątek obowiązuje ścisły post – co oznacza nie tylko powstrzymanie się od produktów mięsnych, ale także spożycie tylko jednego posiłku do syta i dwóch niepełnych. W kalendarzu liturgicznym ścisły post obowiązuje jeszcze tylko w Środę Popielcową. W wielu krajach europejskich Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy.

Koncert Wielkanocny Telewizji Republika