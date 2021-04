Andrea Bocelli w TVP. Kurski podał wyniki oglądalności koncertu

Światowej sławy tenor Andrea Bocelli wystąpił wspólnie z Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz zespołem wokalnym Warszawskiej Opery Kameralnej, pod batutą Carla Berniniego. W koncercie zatytułowanym "Cud życia" wziął również udział syn śpiewaka, Matteo Bocelli. Wydarzenie prowadził Tomasz Kammel.

Andrea Bocelli zaprezentował widzom telewizyjnej Jedynki m.in. takie utwory jak: "I Believe", "Fall on me" (w duecie z synem Matteo), "Perfect Symphony" (również w duecie z synem) czy "Time to say goodbye".

Kurski: Koncert oglądało 4 mln widzów

W nocy z niedzieli na poniedziałek prezes TVP Jacek Kurski poinformował na swoim profilu na Twitterze, że koncert "Cud życia" oglądało 4 mln widzów. "Dziękuję Maestro i jego staffowi, kreacji i produkcji TVP, orkiestrze Filharmonii Podlaskiej, chórowi WOK za stworzenie, a Widzom Telewizji Polskiej - za wspólne przeżycie tego wspaniałego wydarzenia duchowo-artystycznego" – napisał Kurski.

Kim jest Andrea Bocelli?

61-letni Andrea Bocelli to śpiewak, tenor, kompozytor, autor piosenek, producent muzyczny i multiinstrumentalista. Jest najlepiej sprzedającym się śpiewakiem operowym na świecie i jednym z artystów z największą liczbą sprzedanych wydawnictw muzycznych w historii.

W maju ubiegłego roku Bocelli ujawnił włoskim dziennikarzom, że przeszedł koronawirusa. Zakażona była też jego żona oraz dwoje dzieci. Rok temu, w Niedzielę Wielkanocną, 12 kwietnia 2020 roku, artysta wystąpił samotnie w historycznej Katedrze Duomo w Mediolanie. Ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem koncert odbył się bez udziału publiczności. Był transmitowany w internecie.