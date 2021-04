Ani biografia, ani love story

Pewnie tak, jest nominacja, a wcześniej Złoty Glob już do Andry Day za występ w filmie „Billie Holiday” powędrował. Przekonamy się. Nie zmienia to faktu, że najnowsze dzieło Lesa Danielsa („Hej, skarbie”, „Pokusa”, „Kamerdyner”) zawodzi. Ani to biografia, ani love story, raczej film „na ważny temat”, tyle że materia rwie się twórcy w rękach.