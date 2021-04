GRZEGORZ KONDRASIUK | Spektakl powstał tylko po to, by Jacek Poniedziałek, patrząc wprost do kamery, mógł wypowiedzieć swoje myśli o głosującej na PiS polskiej prowincji.

Miało być tak pięknie, miał być – jak to się zwykle pisze – „głośny spektakl sezonu” albo nawet „najważniejszy spektakl ostatnich lat”. W 2019 r. wyszło tłumaczenie książki Didiera Eribona „Powrót do Reims”, dzieła próbującego lewicy wyjaśnić, jak to się stało, że Polska głosuje na PiS, a nie na nią.