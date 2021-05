Pan Siara wspomina

Na swojej najnowszej płycie Siara „KęKę” wspomina. A ma co, oj ma. Jeden z najpopularniejszych polskich raperów wraca do trudnych momentów z przeszłości, do chudych lat, utraty pracy na Poczcie i życiu na zasiłku, rozlicza toksyczne relacje. Ale przewraca też więcej kartek w kalendarzu i snuje nostalgiczną opowieść o czasach dzieciństwa.