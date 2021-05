Seks, czyli wszystko?

T akie czasy – chcesz zrobić karierę, to musisz wymyślić jakąś apkę do komórki. Sen jest mało sexy, za to seks jest sexy bardzo i wszystkich kręci. Trzy przyjaciółki z warszawskiej uczelni zajmą się więc gromadzeniem danych i pisaniem algorytmów dla programu, który ma poprawić kobiece orgazmy. Warto popracować, bo kto przygotuje odpowiednio rewolucyjną aplikację, ten może liczyć na wielki ministerialny grant. Najlepsze są badania terenowe, serial jest więc okazją do ukazania licznych obnażonych damskich i męskich cech płciowych. W wersji soft, zaznaczam.