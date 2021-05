Pieśni czasu trwogi

A nade wszystko pasja Bartosza Gałązki, folklorysty, nauczyciela i niezmordowanego poszukiwacza, który od końca lat 90. odwiedza najstarszych mieszkańców podkarpackich wiosek, nagrywa pieśni, piosenki i przyśpiewki, które przetrwały w pamięci tych ludzi, i w ten sposób ratuje tradycyjny repertuar od zapomnienia. – To wygląda tak: w każdej miejscowości poszukuję osób, które są miejscowymi „kronikarzami pieśni”, które pamiętają, jak śpiewano przed laty, i które same bardzo lubią śpiewać. Trafiam do nich dzięki życzliwości mieszkańców, którzy wskazują drogę, mówiąc, do kogo powinienem się udać – mówił w rozmowie z portalem Krosno24.pl.