Niebo i ziemia

Z Borewicza był taki Bond jak z milicji policja, a z PRL Rzeczpospolita. Już w pierwszym odcinku serialu bohater – który do pałacu Mostowskich trafił rzekomo prosto z Anglii, gdzie w ambasadzie zajmować się miał handlem zagranicznym – opowiada, że jego ojciec zginął w 1946 r. z rąk „młodych ludzi”. Nie pada wprawdzie sformułowanie „żołnierze wyklęci”, w latach gierkowskich, gdy telewizyjny Borewicz powstał, jeszcze niespopularyzowane, ale podejrzewać można, że nowoczesny i nieużywający komunistycznej nowomowy, za to old spice’a owszem, oficer MO jest synem jednego z utrwalaczy władzy ludowej.