"Znaczenie sztuki w chrześcijaństwie we współczesnym świecie". Wykład prof. Rémiego Brague

Czy da się odnaleźć we współczesnym pojmowaniu sztuki echa pierwotnego aktu stworzenia człowieka przez Boga – pierwszego artystę? Czy archetyp dzieła stworzenia jest jeszcze żywy w naszym myśleniu o pięknie? Jak kształtowała się sztuka chrześcijańska i co oznaczało dla niej nadejście późnej nowoczesności? Gdzie leży granica między estetycznym podziwem a idolatrią? Między innymi na te pytania poszuka odpowiedzi podczas najbliższego wykładu z serii JP2 Lectures prof. Remi Brague we wtorek, 18 maja o godzinie 15.00.

***

Comiesięczne Wykłady Janopawłowe („JP2 Lectures”) znanych intelektualistów to propozycja Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II dla studentów Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie na rozpoczynający się rok akademicki 2020/2021.

Wszystkie wykłady będą dostępne w sieci w polskiej i angielskiej wersji językowej.

NADCHODZĄCE WYKŁADY (w ramach cyklu „JP2 Lectures”)

➤ Prof. Renato Cristin (University of Trieste) – Formal Europe and vital Europe. Tradition

as the ground of the identity (20.05.2021)

➤ Prof. Dariusz Gawin (Polish Academy of Sciences) – Phenomenon of

Solidarity (10.06.2021)