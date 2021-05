Sny o imperium

Ziemia, jak się wydaje, wciąż była okrągła, ale teraz nie wszyscy w to wierzyli, nie było też komu prowadzić sporów naukowych. Mapa geopolityczna zmniejszyła się i przybyło na niej białych plam” – tak przyszłość w powieści „Outpost” opisuje Dmitry Glukhovsky. Wydarzenia, które doprowadziły do katastrofy, nazywane są „Rozpadem”. Dotknęły tego, co na ziemi i na niebie. „Czy to Księżyc oderwała od Ziemi jakaś potężna siła, czy przeciwnie – Ziemię odrzuciła cholera wie gdzie czyjaś niewidzialna ręka?”.