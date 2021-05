Bolesław Leśmian. Hazardzista i smakosz

Tomasz Zbigniew Zapert: Zmianę wyznania wymógł na Bolesławie Leśmianie jego ojciec?

Piotr Łopuszański: Gdy w roku 2000 – w pierwszej biografii poety – ogłosiłem jego akt chrztu, zamieściłem obok fotografie dokumentów konwersji jego ojca Józefa Lesmana i brata Kazimierza. Bolesław miał w 1887 r. 10 lat, a brat nieco ponad dziewięć. Byli więc na tyle duzi, by świadomie przyjąć chrzest. Ich matka, Emma z Sunderlandów Lesmanowa, pozostała przy religii przodków, wyznaniu mojżeszowym. Zresztą zmarła kilka miesięcy później. W swojej najnowszej książce, „Bywalec zieleni”, cytuję nekrolog, z którego wynika, że do śmierci mieszkała razem z dziećmi w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 8. Jej mąż, stołeczny księgarz, rozstał się z nią i wyjechał do Kijowa, gdzie objął intratną posadę w kolejnictwie. Niebawem sprowadził do siebie synów.