Zew rewolucji

Wiesław Chełminiak || Czy to możliwe, by Jack London, ulubiony autor Nikodema Dyzmy, twardziel i romantyk, stoczył się do poziomu nudziarza, nieuchronnie skazanego na zapomnienie?

Do takiego ponurego wniosku można dojść, oglądając nową ekranizację „Martina Edena”.