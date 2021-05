Dłuższy urlop ojcowski. Lewica składa swój projekt

– Dzisiaj składam w imieniu Lewicy projekt ustawy, wydłużającej urlop ojcowski z dwóch tygodni do sześciu tygodni, a także wydłużający możliwość wzięcia przez ojca dnia wolnego na dziecko z dwóch dni do pięciu dni – poinformowała Wanda Nowicka podczas konferencji prasowej, na której przedstawiono propozycje zmian ustawowych.

– Apeluję do koleżanek i kolegów w parlamencie, żeby jak najszybciej pochylili się nad tym projektem. To nie musi być projekt Lewicy. To może być projekt, który damy z okazji Dnia Dziecka wszystkim polskim rodzinom. Bo Lewica dba o godność każdego i każdej – dodawał Robert Biedroń.

Recepta dla Polski

"Recepta dla Polski", to pakiet rozwiązań po epidemii autorstwa Lewicy. Jego założenia dotyczą pięciu obszarów: zdrowia, pracy, opieki, klimatu i edukacji. Wśród propozycji m.in. 7,2 proc. PKB na zdrowie, likwidacja tzw. umów śmieciowych czy pierwsze 2 tygodnie roku szkolnego przeznaczone na integracje.

Lider Wiosny tłumaczył w Trójce Polskiego Radia, że w "Recepcie dla Polski" Lewicy jest także klimat, bo to fundament dla nas wszystkich, jeśli chodzi o rangę ważności.

– Chciałbym zobaczyć szczegóły aksamitnego odchodzenia od węgla. Ja pamiętam jak w przeszłości wielokrotnie górników oszukiwały poprzednie rządy i oni zostawali z niewielką pomocą albo z niczym – mówił. – Dzisiaj to musi być transformacja sprawiedliwa. Górnicy, rodziny górnicze muszą wiedzieć, że odejście od węgla nie będzie sią wiązało z ani jednym zwolnieniem, utratą pracy, która skutkowałaby ubóstwem – dodawał.

