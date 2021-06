Tuwim był rasistą? Córka poety odpowiada Gduli

Prof. Gdula oznajmił na Twitterze, że słynny wiersz "Bambo" Juliana Tuwima jest w istocie rasistowski. "Tuwim był genialnym poetą, ale nawet największym zdążają się utwory, które źle się zestarzały. Murzynek Bambo jest rasistowski i wspiera »radosny i niewinny« rasizm jak w przedszkolu w Kępnie, gdzie pracownicy odtwarzają najgorsze uprzedzenia" – napisał poseł Lewicy na Twitterze.

Córka poety zabiera głos

W rozmowie z "Gazetą Polską Codziennie" do sprawy odniosła się nawet córka słynnego poety – Ewa Tuwim-Woźniak. „Polskie dzieci o jasnej skórze, o których pisze w innych swoich wierszach, także dokazują i przekomarzają się ze swymi mamami, które też upominają je, że powinny myć się dokładniej, odrabiać lekcje i częściej pomagać w domu. Poeta sam często przyłącza się do tych upomnień i na przykład w wierszyku »List do wszystkich dzieci w pewnej bardzo ważnej sprawie« ostrzega: »bo sam wszystko sprawdzę!«” – tłumaczy.

Córka poety podkreśla, że wiersz nie ma przesłania rasistowskiego, a wręcz przeciwnie – wyraża sympatię dla Bambo.

„Kto zna wierszyk »Skakanka« i pamięta słowa »Bo figlować – bardzo miło, a bez tego – toby było nudno...«, rozumie, że w wierszu »Murzynek Bambo« Julian Tuwim wyraził ogromną sympatię dla tytułowego bohatera i poparcie dla jego wyrozumiałej matki” – podkreśla.

Wpadka posła

Warto zauważyć, że podczas swojej antyrasistowskiej tyrady prof. Gdula pomylił tekst wiersza. "Na dziś słowa o tym, że »murzynek nie chce pic mleka, bo się wybieli« to po prostu rasizm. Ten wiersz zawsze gdy jest wykonywany/czytany powinien być poprzedzony komentarzem, że zawiera treści rasistowskie" – stwierdził prof. Gdula.

Problem w tym, że poseł lewicy pomylił tekst. To już kolejna głośna wpadka polityka w ostatnich dniach. Otóż w wierszu nie ma nic o "wybieleniu" od picia mleka. Oryginalny tekst brzmi następująco:

Mama powiada: "Napij się mleka"

A on na drzewo mamie ucieka.

Mama powiada: "Chodź do kąpieli",

A on się boi że się wybieli.

