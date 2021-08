Nowa odsłona kultowego Mercedesa na planie filmowym

„The Flash” w reżyserii Andy’ego Muschietti to najnowszy film zespołu DC Comics/Warner Bros zapowiadany na rok 2022. Oprócz tytułowego bohatera, pojawić ma się w nim także Supergirl oraz dwóch Batmanów, których zagrają Ben Affleck i Michael Keaton. Obaj już wcześniej wcielali się w rolę Batmana.

Jak wiadomo, wiele uwagi przyciąga zawsze „Batmobile”, czyli pojazd, którym porusza się Batman. Do mediów przedostały się informacje, że w zapowiadanym filmie samochodem tym będzie Vision Mercedes-Maybach 6. Widziano go na planie filmowym w pobliżu Katedry św. Pawła w Londynie.

Czym niezwykłym odznacza się ten samochód?

Vision Mercedes-Maybach 6 jest samochodem koncepcyjnym, a więc nigdy nie miał być przeznaczony do masowej produkcji. Mercedes zaprezentował go w roku 2016 w wersji coupé, a rok później również jako kabriolet. Głośno o nim zrobiło się ponownie w tym roku.

Mercedes Vision ma być modelowym pojazdem i pokazem kunsztu jego twórców. Jest także hołdem złożonym przedwojennemu, kultowemu modelowi Maybach DS8 Zeppelin.

Produkcję Zeppelinów rozpoczęto w roku 1930, a zakończono 10 lat później. Nazwa odnosiła się do sterowców Zeppelin, gdyż przy budowie silnika samochodu inspirowano się silnikami słynnego sterowca. Sprzedano ich zaledwie 179 sztuk. Był to najdroższy samochód dostępny w owym czasie w Niemczech. Vision nawiązuje do elegancji i charakteru przedwojennej limuzyny. Ma prawie 6 metrów długości i moc 750 KM. Jest samochodem elektrycznym, którego akumulatory mają wystarczyć na 500 kilometrów jazdy. Jego prędkość maksymalna to 250 km/h.

W przypadku najnowszego filmu, w którym ma pojawić się Batman, Vision ma dopełniać jego estetykę: jest bardzo elegancki, imponujący i ma w sobie pewne elementy art deco, które pasują do kultowych starych filmów o Batmanie z Keatonem w roli głównej.

Niezależnie od roli Keatona w filmie „The Flash”, samochód na pewno zostanie zapamiętany.