O odwadze bycia chrześcijaninem. Zapraszamy na spotkanie z Pawłem Lisickim

"Jeśli chcemy przetrwać, musimy wrócić do korzeni wiary, być Kościołem bez kompromisów" – pisze Rod Dreher w najnowszej książce „Żyć bez kłamstwa".

Joseph Ratzinger w słynnym proroctwie z 1969 roku zapowiedział, że chrześcijan czekają trudne czasy – zejdziemy do katakumb i wyrzucą nas ze świątyń. Kilkadziesiąt lat później alarmował, że kryzys duchowy ogarniający Zachód jest poważniejszy od upadku Imperium Rzymskiego, a dominująca dyktatura jednomyślności nosi przejawy duchowej siły Antychrysta. To dzieje się dziś na naszych oczach. Jak się temu przeciwstawić? Jak trwać w oporze? Jak być wiernym Prawdziwe? Czy czeka nas zejście do katakumb? Jaki Kościół wyłoni się z kryzysu?

O tym dyskutować będą redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki, były marszałek Sejmu i felietonista "Do Rzeczy" Marek Jurek oraz ksiądz Tomasz Jaklewicz. Całe spotkanie poprowadzi Paweł Chmielewski.

Serdecznie zapraszamy w sobotę 25.09 o godzinie 11.00 (namiot B).

Więcej informacji w wydarzeniu na Facebooku: https://www.facebook.com/events/910517936485164/