Glina czy łajdak

OGLĄDANIE NA ŻĄDANIE | Choć jest to kryminał rozgrywający się w czasach współczesnych (Internet, komórki etc.), to całość stylizowana jest na kino klasy B z lat 70. XX w.

Najciekawszą próbę tego typu zawdzięczamy w ostatnich latach Quentinowi Tarantino („Death Proof”). Joe Carnahan nie jest reżyserem tak wybitnym, ale „Narc”, „As w rękawie” czy ostatnio „Poziom mistrza” udowadniały, że zna się na filmowej robocie. I dostarcza kinomanom czystej, napędzanej adrenaliną rozrywki.