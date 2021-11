Gorzka proza Wildsteina

I oto przez znajomego publicystę „L’Humanité” poznaje radcę sowieckiej ambasady do spraw, a jakże, kultury, który zasypuje go komplementami, wskazuje na to, że idea „Lwa Aleksandrowicza” jest niemal tożsama z polityką prowadzoną przez jego ojczyznę, jak wiadomo powszechnie, miłującą pokój jak żaden inny kraj, a w końcu nieśmiało proponuje, by swoje pomysły przedstawił w formie pisemnej.