Zbrodnie pamięci

W skrócie: zastępca szeryfa w hrabstwie Thurston Paul Ingram zostaje oskarżony przez córki, że gdy były małe, molestował je seksualnie. W 1988 r. dochodzi do procesu, Ingram trafia do więzienia na 20 lat. Koniec? Otóż nie, nic się tutaj nie zgadza, co ze szczegółami Lawrence Wright opisuje w książce „Szatan w naszym domu”. Wright to wytrawny reporter, wydano u nas m.in. jego znakomitą książkę „Droga do wyzwolenia” demaskującą scjentologię.