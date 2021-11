Powroty Borgesa

„Nie ośmielam się twierdzić, że są proste” – pisze o swoich opowiadaniach argentyński pisarz we wstępie do „Raportu Brodiego”. Dodajmy: Ale za to jakie dobre!

T o pisarz, którego nie znoszę” – tak o Borgesie mówił pół wieku temu Gabriel Garcia Márquez. Jednocześnie dodawał: „Czytam go co wieczór”. W dyskusji dwóch przyszłych noblistów, którą znajdujemy w książce „Dialog mistrzów”, problem Borgesa nieustannie powracał. Mario Vargas Llosa i wspomniany Márquez oddawali mu hołd, układając zarazem listę zarzutów: że ucieka od palących problemów współczesności, że za bardzo żyje w wymyślonym przez siebie świecie, że to esteta, a tu przecież trzeba wymierzać sprawiedliwość widzialnemu światu…