Szekspir mówi po polsku

Obie tragedie łączy, oczywiście, osoba Marka Antoniusza. Wspaniale brzmią jego mowy nad ciałem zabitego Cezara wypełniające niemal cały III akt pierwszej z wymienionych tragedii. Ten wytrawny polityk z tłumem go słuchającym robił, co chciał. To jego słowa sprawiły, że motłoch rzymski (niech będzie, że lud), jeszcze przed chwilą przyklaskujący zabójcom, gwałtownie odwrócił się od nich i ruszył na miasto, by podpalać domy spiskowców, a ich samych zmuszać do opuszczenia Rzymu.

Antoniusz, opiewając cnoty Cezara, co i raz przewrotnie wtrącał, że był on ponoć – jak twierdził Brutus – żądny władzy i pełen