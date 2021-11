"Widzenie Eneasza" oraz "Czarne bataliony 2.0". Nowe książki Piotra Goćka

Nakładem wydawnictwa Volumen niedawno ukazało się "Widzenie Eneasza" zawierające wiersze Piotra Goćka z lat 1986-2020. Zbiór w połowie składa z wierszy nowych, a w połowie z utworów publikowanych, ale już niedostępnych.

"Jeśli czytelnik nie odnajdzie w wierszach Piotra Goćka samego siebie, to znaczy, że gdzieś po drodze zgubił wrażliwość, o ile w ogóle taką miał.Są w tym tomie wiersze o ogromnym ciężarze gatunkowym, także odnoszące się bezpośrednio do naszej współczesności z dnia na dzień stającej się historią, są refleksje nad lekturami, zamyślenia wręcz filozoficzne, dominuje jednak niezwykły a wyczuwalny niemal od pierwszej strofy nostalgiczny ton sprawiający, że liryka ta trafia do serca i wzrusza w sposób najprostszy z możliwych. Najskuteczniejszy" – pisał o zbiorze Krzysztof Masłoń.

Ponadto już wkrótce nakładem Wydawnictwa IX ukaże się zbiór opowiadań „Czarne bataliony 2.0”. Zbiór Czarne bataliony ukazał się w 2014 roku i zebrał bardzo pochlebne opinie. Pozycja była nominowana do Literackiej Nagrody im. Józefa Mackiewicza, a także trafiła na listę nominacji do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Jej nowe wydanie będzie poszerzone o trzy nowe opowiadania.

"Chciałbym też niniejsze rozszerzone wydanie Batalionów potraktować jako podsumowanie tego, czym w krótkiej formie zajmowałem się w latach (uwaga, zabrzmi to poważnie) 1990-2020" – pisze autor.

Premiera książki jest planowana na grudzień, ale przedsprzedaż już ruszyła.

Czytaj też:

Premiera książki: „Widzenie Eneasza” Piotra GoćkaCzytaj też:

Dziękujemy Czytelnikom! "Do Rzeczy" i DoRzeczy.pl ze znacznymi wzrostami