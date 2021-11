Smutny koniec spotkał najpierw Pablo Escobara, a potem „Dżentelmenów z Cali”. Trzeci i ostatni sezon spin-offu „Narcos: Meksyk” nadziei już nie daje. Choć agent Walt Breslin (wciąż świetny Scoot McNairy) mówi w pewnym momencie: „Mam dosyć porażek!”, choć robi, co może (a czasem to, czego nie powinien), by narkobaronów dopaść, to wróg zawsze jest o krok szybszy.