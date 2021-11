Fortalicjum bernardynów

Ufundowany został przez biskupa przemyskiego Macieja Pstrokońskiego w 1608 r., który nadał zakonnikom drewniany kościółek i domek na początek przyszłej rozbudowy. Wszystko w miejscu, gdzie 18 lat wcześniej piwowar Tomasz Michałek z Giedlarowej doznał objawienia, gdyż ukazała mu się Matka Boska, prosząc, aby udał się do władz miasta z posłaniem, aby zbudowali w tym miejscu kościół. Nie poszło to zrazu nieszczęsnemu Michałkowi na zdrowie, gdyż kiedy wyjawił treść widzenia księdzu proboszczowi Wojciechowi Wyszogradowi, ten uznał go za heretyka i kazał wtrącić do więzienia.