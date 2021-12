Pamięć zmaterializowana

Są te „Rodzinne pamiątki” zaproszeniem – jak powiada autorka – do ćwiczeń z pamięci. Namawia do szacunku wobec tego, co pozo-stało nam po rodzicach, dziadkach, a bywa – choć rzadko – że i po pradziadkach. Zazwyczaj nie jest tego wiele. Wojna, okupacja, przesunięcie granic – wszystko to pozbawiało na-szych przodków tego, co posiadali, a co byłoby naszym dziedzictwem, gdyby nie wyroki historii. Na ogół przyjmuje się za pewnik, że wartość ma wszystko, co stare. Przy czym pojęcie starości jest bardzo umowne. A i mody się zmieniają.