Dama kameliowa i towarzysze

Jak wiadomo, Dumas swój melodramat napisał o kurtyzanie Małgorzacie Gautier. O czym zrobili swój spektakl Piaskowski z Sulimą, nie dowiadujemy się aż do końca. To wcale nie przeszkadza, jeśli ktoś zechce poświęcić dwie godzinki życia na zapoznanie się ze stanem osobowym odnowionego lubelskiego teatru miejskiego, by posłuchać, jak pobrzękuje na pianinku Dymitr Harelau, czy pogapić się na brokatową i cukierkową kurtynę scenografki Anny Met.