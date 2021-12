Gułag po polsku

Tak to sobie wyobrażał, dostał się jednak w łapska NKWD, by następnie w więzieniach i łagrach sowieckich spędzić ponad sześć lat, choć wyrok, który otrzymał, był „tylko” trzyletni. Nie objęła go żadna z dwóch amnestii dla Polaków – ta z 1941 r. i, mniej znana, z 1944 r. Przez całe życie zastanawiał się, dlaczego tak się stało.