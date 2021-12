Żywi i umarli

„Nie wiem dlaczego, ale jako naturalne odbieram to, że tego najbardziej nieskalanego Człowieka w chwili narodzin strzegły zwierzęta, że go ogrzewały, że otaczały go właśnie zwierzęta, a nie – ludzie. Zwierzęta dawały mu ciepło, gdy się narodził. Ludzie go ukrzyżowali”.

Było to niemal przed stu laty, dobrowolny wygnaniec z ojczyzny, który wędrował po Europie, aż wreszcie jako korespondent paryskich czasopism wyruszył na Bliski Wschód.