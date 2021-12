Wigilijne sushi

Jak można się było spodziewać, największy kłopot był z dziadkiem, który uparł się, by oglądać w Jedynce śpiewającą kolędy Parę Prezydencką na zmianę z braćmi Golcami, a nie – jak tradycja nakazuje – zaśmiewać się z przygód Kevina, co to w Polsacie sam został w domu. Ucapił dziadyga pilota i trzymał go kurczowo, podgłaśniając tylko porykiwania bliżej nieznanych pieśni – pasterskich chyba – w których ani słowa nie było o Czerwononosym Rudolfie, za to reklamowano jakieś rękawiczki i smyczki.

Młodsza siostra próbowała zagłuszyć te pienia, włączając płytę z przynajmniej wszystkim znanym tekstem, a mianowicie „The Last Christmas”, ale babunia zaczęła płakać i daliśmy sobie spokój. Wprawdzie okazać się miało, że roniła łzy od chwili, gdy stwierdziła brak w programie w tym feralnym dniu odcinków swoich ulubionych seriali z „Klanem” i „Barwami szczęścia” na czele, zrobiło się jednak nieprzyjemnie.