"Mała książka – wielki człowiek" – 3 miliony rozdanych wyprawek

Z ostatniego raportu Biblioteki Narodowej wynika, że w ciągu roku poprzedzającego badanie co najmniej jedną książkę, w całości lub we fragmencie, czytało 42 proc. respondentów. Tylko czy aż?

Cieszy fakt, że udało się wyhamować spadek czytelnictwa, a teraz mamy wzrost – o 3 proc. w skali roku i o 5 proc. w skali dwóch lat. Wydaje się, że to efekt wspólnych działań m.in. Ministerstwa Kultury, Instytutu Książki, bibliotek, organizacji pozarządowych, zwykłych osób i dziennikarzy. Na pewno nie jest to już kwestia błędu statystycznego. To oczywiście wciąż za mało, ale motywuje do dalszej pracy.