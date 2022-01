Zagrabione dzieła sztuki. Niemiecka obstrukcja

Chociaż Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wkłada wiele wysiłku w to, by Polska odzyskała dobra zagrabione w czasie drugiej wojny światowej, to proces ten napotyka czasem zupełnie zaskakujące polityczne przeszkody.

W wyniku drugiej wojny światowej polskie dziedzictwo kulturowe poniosło ogromne straty, szczególnie w zakresie zagrabionych i zniszczonych dzieł sztuki. Szacuje się, że Polska w tym czasie utraciła 70 proc. materialnego dorobku kulturowego. W związku z tym nie ustajemy w wysiłkach na rzecz poszukiwania i odzyskiwania polskich strat wojennych – mówił w połowie grudnia 2021 r. wiceminister kultury Jarosław Sellin, odpowiadając w Sejmie na pytania posłów dotyczące postępów w odzyskiwaniu zrabowanych nam dóbr.