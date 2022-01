Biedni Polacy patrzą na Koreę

Czy wyobrażają sobie państwo polski serial, którego bohaterowie – Polacy, bo któżby inny, skoro to polski serial – budują na Księżycu ogromną bazę naukową, by prowadzić tam badania mające na celu uratowanie świata przed klimatyczną katastrofą? Jakoś nie widzę lasu rąk. A może ktoś wyobraża sobie polski serial o tym, że bogacze tego świata okrutnie igrają sobie z nadziejami biedaków na wyrwanie się z nędzy i oferują im udział w krwawych igrzyskach śmierci, gdzie do wygrania jest fortuna, lecz wszyscy – prócz zwycięzcy – zginą?