Siła sprawcza

Było inaczej: Sapkowskiego odkrył miesięcznik „Fantastyka”, promował go Maciej Parowski, pierwszą książkę Sapka – zbiór „Wiedźmin” – wydało wydawnictwo Reporter w 1990 r. Ale prawdą jest, że dopiero SuperNowa kierowana przez Kowalskiego – czyli nowe wcielenie podziemnej, legendarnej NOW-ej – podeszła do zadania z odpowiednim rozmachem i cierpliwością. I od „Miecza przeznaczenia” w 1992 r. do dziś jest jedynym polskim wydawcą Sapkowskiego.