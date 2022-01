Jan Paweł II – wyjątek czy iluzja? Kolejny wykład z serii „JP2 Lectures”

Link do transmisji:https://www.youtube.com/watch?v=Rwv5y_J5LUM

Dołącz na Facebooku:https://www.facebook.com/events/1130719427667669

Wykład będzie prowadzony w języku włoskim. Dla widzów zapewnione będzie tłumaczenie na język angielski.

*

Prof. Andrea Riccardi postawi w swym wystąpieniu pytanie o to, czy pontyfikat Jana Pawła II był iluzją czy wyjątkiem w świetle chylenia się w jego opinii chrześcijaństwa ku upadkowi na przełomie XX i XXI wieku. Prof. Riccardi skupi się w tym kontekście przede wszystkim na charyzmatycznych aspektach pontyfikatu Wojtyły.

*

Jak wskazuje Riccardi, Kościół Jana Pawła II pod wieloma względami okazał się istotnym protagonistą, jak na przykład w przypadku modlitwy międzyreligijnej w Asyżu w 1986 r. czy w kwestii przemian w Polsce i Europie Wschodniej. Papież kierował swoje przesłanie do zmęczonego, onieśmielonego sukcesami sekularyzacji katolicyzmu zachodniego, ale także do wschodniego – upokorzonego przez dominację sowiecką. W opinii prof. Riccardiego miał on konkretną geopolityczną wizję, napędzaną mistyczną pasją. Potrafił zgromadzić tłumy nawet w krajach, w których chrześcijaństwo nie było zbyt żywe. Wierzył w wartość dialogu i spotkania, współistnienia różnych religii i tożsamości etniczno-kulturowych.

*

Prof. Andrea Riccardi - ur. 1950 r. w Rzymie. Włoski historyk, uczony i polityk. Jest profesorem historii współczesnej na Uniwersytecie La Terza w Rzymie. Jest znany na arenie międzynarodowej jako założyciel Wspólnoty Sant'Egidio. W latach 2011-2013 pełnił funkcję ministra ds. współpracy międzynarodowej w gabinecie premiera Włoch Mario Montiego.

*

Instytut Kultury św. Jana Pawła II jest interdyscyplinarną instytucją naukowo-dydaktyczną powołaną na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie w stulecie urodzin Jana Pawła II. Misją Instytutu jest refleksja nad najważniejszymi problemami współczesnego Kościoła i świata inspirowana życiem i myślą św. Jana Pawła II. Celem Instytutu jest więc nie tylko badanie dorobku Wielkiego Papieża, ale również myślenie wraz z nim o najważniejszych sprawach kultury duchowej, a więc np. solidarności, miłosierdziu, sztuce chrześcijańskiej, miejscu Kościoła we współczesnym świecie czy kryzysie duchowym Europy. Zapraszamy do śledzenia wydarzeń organizowanych przez Instytut pod linkiem: https://teologiapolityczna.pl/instytut-kultury-sw-jana-pawla-ii