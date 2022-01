Zwiększenie emisji polskiej muzyki w mediach. Suski pokazał projekt

Propozycje zmian ustawy o radiofonii i telewizji dotyczą zakresu proporcji muzyki polskiej i zagranicznej emitowanej w polskich mediach, głównie stacji radiowych.

– Wychodzimy na przeciw oczekiwaniom, marzeniom niektórych. To ustawa, która zmienia ilość polskiej muzyki. Jest to ustawa, która zmienia ilość polskiej muzyki w polskich mediach. Do dziś było 30 proc.. Ustawa przewiduje 50 proc. miesięcznego czasu nadawania w programie utworów muzyczno-słownych i proponujemy co najmniej 80 proc. w godzinach 5-24. Jest jeszcze bonus dla debiutantów. Czas antenowy zespołów czy utworów muzycznych, które byłyby zespołami debiutanckimi bądź utworami debiutanckim, będą liczone jako 300 proc. czasu antenowego. Myślę, że to będzie też pomocą i zachętą, żeby nowe utwory i nowi wykonawcy mogły wchodzić na rynek – mówił podczas konferencji w Sejmie Marek Suski, wiceszef sejmowej komisji kultury.

Suski wskazał, że pod projektem noweli podpisali się przede wszystkim posłowie PiS.

Polska jak Francja

– Jest to rozwiązanie podobne jak w niektórych innych krajach Unii Europejskiej, podobne jak na przykład we Francji. W tych krajach mówi się, że ich kultura jest niezwykle cenna. U nas czasami słyszałem takie argumenty, że Francuzi mają świetną muzykę, a gdzie tam naszej muzyce do francuskiej. Jestem przekonany, że będzie to rozwiązanie bardzo dobre – przekonywał wiceszef klubu PiS.

– Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. Liczymy na to, że będzie tutaj ogólnonarodowa zgoda. Wydaje mi się, byłoby to dziwne, gdyby byli sojusznicy albo przeciwnicy naszej muzyki, a sojusznicy muzyki zagranicznej – ocenił Marek Suski.

