Gliński: „Opłakiwanie Chrystusa” powraca

TOMASZ ROWIŃSKI: Dzięki zabiegom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wróciło do Polski wspaniałe dzieło utracone w czasie drugiej wojny światowej.

PIOTR GLIŃSKI: Tak, 31 stycznia we wrocławskim Muzeum Narodowym zaprezentujemy „Opłakiwanie Chrystusa” – obraz z warsztatu Łukasza Cranacha starszego. Dzieło to znalazło się na powrót w polskich zbiorach dzięki pracy naszego Departamentu Restytucji Dóbr Kultury oraz pracowników Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Informacja o odzyskaniu przez Polskę tego dzieła była trzymana w tajemnicy do ostatniej chwili.

Departament, o którym wspomniałem, jest rzeczywiście wstrzemięźliwy, jeśli chodzi o udzielanie informacji. Wyznaje on zasadę, że trudnym rozmowom restytucyjnym sprzyja dyskrecja, wiadomości przekazywane są wtedy, gdy wszystko jest zapięte na ostatni guzik, a dzieło znajduje się w Polsce, w bezpiecznym miejscu. Dlatego dopóki nie ma pewności, że nie pojawią się jakieś dodatkowe przeszkody, dopóty najczęściej nie dzielimy się tą wiedzą.